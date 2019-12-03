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الجمارك السعودية تعلن عن ترسية مشروع يربط المملكة بالإمارات

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الجمارك السعودية تعلن عن ترسية مشروع يربط المملكة بالإمارات الجمارك السعودية تعلن عن ترسية مشروع يربط المملكة بالإمارات

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة الجمارك عن ترسية مشروع تصميم منفذ البطحاء الجديد للشحن؛ الذي يربط المملكة بدولة الإمارات، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الإماراتي.

وقالت الجمارك، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن منفذ البطحاء الجديد من شأنه أن يرفع من الطاقة الاستيعابية، ويساهم في تيسير التجارة بين البلدين.

وأضافت، أن مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن يقع على مساحة إجمالية تقارب 600 ألف متر مربع.

وأوضحت الجمارك السعودية، أن تنفيذ المشروع سيواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين من خلاله، كما أنه سيمثل داعماً مهماً لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الاثنين 2 ديسمبر/ كانون الأول باليوم الوطني  الـ48 لتأسيسها.

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