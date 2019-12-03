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نيكي الياباني يتراجع بالختام ليفقد 150 نقطة

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نيكي الياباني يتراجع بالختام ليفقد 150 نقطة نيكي الياباني يتراجع بالختام ليفقد 150 نقطة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد نيكي حوالي 150 نقطة بفعل التطورات التجارية السلبية.

وقرر دونالد بالأمس استئناف التعريفات على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى تلاعب البلدين في قيمة عملتهما على حد زعم الرئيس الأمريكي.

وعلى الجبهة التجارية بين أكبر اقتصادين عالمياً، فإن الصين اتخذت أول إجراءات رداً على التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية من خلال تمرير مشروع قانون لحماية متظاهري هونج كونج.

وبنهاية الجلسة، تراجع المؤشر الياباني "نيكي" بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة أو ما يعادل 149.7 نقطة مسجلاً 23379.8 نقطة.

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بأكثر من 0.4 بالمائة ليغلق عند مستوى 1706.7 نقطة.

وبحلول الساعة 7:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبطت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليصعد الدولار إلى 109.14 ين.

مباشر (اقتصاد)

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