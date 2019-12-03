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"طيبة" توقع اتفاقية مع ماريوت العالمية لتشغيل فندق بالمدينة

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"طيبة" توقع اتفاقية مع ماريوت العالمية لتشغيل فندق بالمدينة "طيبة" توقع اتفاقية مع ماريوت العالمية لتشغيل فندق بالمدينة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل فندق شيراتون طيبة المدينة، مع شركة ماريوت العالمية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء هذا المشروع الفندقي من فئة الخمس نجوم بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة؛ وذلك تزامناً مع إطلاق شركة طيبة للاستثمار هويتها الجديدة، التي تعكس استراتيجيتها بكافة ملامحها.

وأشارت إلى أنه لا توجد قيمة محددة للعقد، حيث يتقاضى المشغل الفندقي نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل.

كما بينت أنه بموجب العقد، ستقوم شركة ماريوت، بإدارة وتشغيل الفندق، الذي تعتزم طيبة إقامته على قطعتي أرض مملوكتين لها، بالجهة الشمالية من المسجد النبوي الشريف، بإجمالي مساحة 2000 متر مربع.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم إقامة برجين متقابلين يحتويان على أكثر من 610 غرف، وجناح فندقي ومركز رجال أعمال وقاعات اجتماعات ومطاعم ومحلات تجارية.

وقالت: إن مده العقد 20 سنة تبدأ من تاريخ الافتتاح التشغيلي للفندق، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

وأشارت إلى أن الأثر المالي سيظهر على البيانات المالية للشركة، اعتباراً من الربع الثاني من عام 2023م بعد بدء التشغيل.

وأعلنت الشركة، في فبراير / شباط الماضي، عن شراء قطعة أرض بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة بمساحة قدرها 986 متراً مربعاً من شركة راج الثانية المحدودة.

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