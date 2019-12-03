سوريا.. إصابات إثر انفجار دراجة نارية في الحسكة

جي بي سي نيوز :- وقع انفجار في مدينة الحسكة السورية الأحد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

وأعلنت وسائل الإعلام انفجار دراجة نارية قرب دوار الباسل بحي غويران.

ونقلت أنباء عن وقوع إصابات، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية.

وسيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها إثر هجوم أطلقته في التاسع من أكتوبر واستمر أسابيع عدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومترا بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).

وعلقت أنقرة هجومها ضد المقاتلين الأكراد في 23 أكتوبر، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها,وفق الحرة .

وبرغم تعليق الهجوم، تخوض القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ أسابيع معارك مع قوات سوريا الديموقراطية جنوبي المنطقة التي سيطرت عليها، وتحديدا في محيط الطريق الدولي "إم 4" الذي يصل محافظة الحسكة (شرق) باللاذقية (غرب) ويمر من عين عيسى.