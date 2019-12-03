أخبار عاجلة

(الحكاية) يتابع فعاليات تدريب الدفعة الأولى من الأطباء المصريين في برنامج الزمالة مع هارفارد -
محمد صلاح أول مصري يفوز بأفضل لاعب في كأس العالم للأندية.. وعمرو أديب: صلاح طوّل رقبتنا -
عمرو أديب تعليقا على التصريحات الأمريكية حول الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا: تحول نوعي في القضية -
ابن الوز .. "يعوم أحسن من أبوه" -
تعليق عمرو أديب على التعديل الوزاري المنتظر -
نائب رئيس النادي المصري يتحدث عن موقف إيهاب جلال مع الفريق -
سيف زاهر: طالما الأهلي اعترض على الاستبدال.. يبقى مفيش استبدال -
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول" -
الجيش السوري يستعيد 3 قرى بريف إدلب -
اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الذهب يتراجع عالمياً رغم تعريفات ترامب على أمريكا اللاتينية

Google+ Print
الذهب يتراجع عالمياً رغم تعريفات ترامب على أمريكا اللاتينية الذهب يتراجع عالمياً رغم تعريفات ترامب على أمريكا اللاتينية

مباشر: تراجعت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بقاء المستثمرين على الهامش حتى مع إثارة موجة جديدة من التوترات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية.

وأثار تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس المخاوف من جديد بشأن التوترات التجارية العالمية بعدما فرض تعريفات على كل واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين بسبب التلاعب في العملة، على حد قوله.

ويعني ذلك جبهة جديدة من التوترات تضاف إلى الاحتكاكات التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين حول العالم عقب تصعيد المأزق السياسي بينهما في الأسبوع الماضي.

وكان الذهب قد ارتفع بأكثر من 13 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى النزاعات التجارية الممتدة منذ 17 شهراً تقريباً.

وبحلول الساعة 6:47 صباحاً بتوقيت جرينتشن تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.40 دولار مسجلاً 1465.80 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.1 بالمائة أو 1.68 دولار ليسجل 1460.76 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.05 بالمائة ليسجل 97.900.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري