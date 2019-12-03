الذهب يتراجع عالمياً رغم تعريفات ترامب على أمريكا اللاتينية

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بقاء المستثمرين على الهامش حتى مع إثارة موجة جديدة من التوترات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية.

وأثار تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس المخاوف من جديد بشأن التوترات التجارية العالمية بعدما فرض تعريفات على كل واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين بسبب التلاعب في العملة، على حد قوله.

ويعني ذلك جبهة جديدة من التوترات تضاف إلى الاحتكاكات التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين حول العالم عقب تصعيد المأزق السياسي بينهما في الأسبوع الماضي.

وكان الذهب قد ارتفع بأكثر من 13 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى النزاعات التجارية الممتدة منذ 17 شهراً تقريباً.

وبحلول الساعة 6:47 صباحاً بتوقيت جرينتشن تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.40 دولار مسجلاً 1465.80 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.1 بالمائة أو 1.68 دولار ليسجل 1460.76 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.05 بالمائة ليسجل 97.900.