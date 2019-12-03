أخبار عاجلة

(الحكاية) يتابع فعاليات تدريب الدفعة الأولى من الأطباء المصريين في برنامج الزمالة مع هارفارد -
محمد صلاح أول مصري يفوز بأفضل لاعب في كأس العالم للأندية.. وعمرو أديب: صلاح طوّل رقبتنا -
عمرو أديب تعليقا على التصريحات الأمريكية حول الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا: تحول نوعي في القضية -
ابن الوز .. "يعوم أحسن من أبوه" -
تعليق عمرو أديب على التعديل الوزاري المنتظر -
نائب رئيس النادي المصري يتحدث عن موقف إيهاب جلال مع الفريق -
سيف زاهر: طالما الأهلي اعترض على الاستبدال.. يبقى مفيش استبدال -
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول" -
الجيش السوري يستعيد 3 قرى بريف إدلب -
اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن شركة طيبة للإستثمار عن توقيع عقد ادارة وتشغيل فندق شيراتون طيبة المدينة مع شركة ماريوت العالمية

Google+ Print
تعلن شركة طيبة للإستثمار عن توقيع عقد ادارة وتشغيل فندق شيراتون طيبة المدينة مع شركة ماريوت العالمية تعلن شركة طيبة للإستثمار عن توقيع عقد ادارة وتشغيل فندق شيراتون طيبة المدينة مع شركة ماريوت العالمية
بند توضيح مقدمة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة المدينة المنورة فقد تم توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل مشروع فندق شيراتون طيبة بين شركة طيبة للاستثمار وشركة ماريوت العالمية وكذلك وضع حجر الاساس لإنشاء هذا المشروع الفندقي من فئة الخمس نجوم بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة وذلك تزامناً مع إطلاق شركة طيبة للاستثمار هويتها الجديدة ( المرفقة ) التي تعكس استراتيجيتها بكافة ملامحها وإيذاناً بإشراقة الاستثمار المستقبلي لطيبة . تاريخ اعلان الترسية 1441-04-05 الموافق 2019-12-02 موضوع العقد إدارة وتشغيل مشروع فندقي فئة خمس نجوم بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة بالعلامة التجارية ( شيراتون ) تاريخ توقيع العقد 1441-04-05 الموافق 2019-12-02 قيمة العقد ليس له قيمة محددة ويتقاضى المشغل الفندقي نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل تفاصيل العقد تقوم بموجبه شركة ماريوت بإدارة وتشغيل الفندق والذي تعتزم طيبة إقامته على قطعتي الأرض رقم (108) ورقم ( 153 ) المملوكتين للشركة والواقعة بالجهة الشمالية من المسجد النبوي الشريف في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة بإجمالي مساحة ( 2000 ) متر مربع ، وذلك لإقامة برجين متقابلين يحتويان على أكثر من ستمائة وعشرة (610) غرفة وجناح فندقي ومركز رجال أعمال وقاعات اجتماعات ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية . مده العقد 20 سنة تبدأ من تاريخ الإفتتاح التشغيلي للفندق الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها اعتباراً من الربع الثاني من عام 2023م بعد بدء التشغيل بإذن الله أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذو علاقة في هذا العقد الملفات الملحقة   

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار