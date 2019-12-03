تعلن شركة طيبة للإستثمار عن توقيع عقد ادارة وتشغيل فندق شيراتون طيبة المدينة مع شركة ماريوت العالمية

بند توضيح مقدمة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة المدينة المنورة فقد تم توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل مشروع فندق شيراتون طيبة بين شركة طيبة للاستثمار وشركة ماريوت العالمية وكذلك وضع حجر الاساس لإنشاء هذا المشروع الفندقي من فئة الخمس نجوم بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة وذلك تزامناً مع إطلاق شركة طيبة للاستثمار هويتها الجديدة ( المرفقة ) التي تعكس استراتيجيتها بكافة ملامحها وإيذاناً بإشراقة الاستثمار المستقبلي لطيبة . تاريخ اعلان الترسية 1441-04-05 الموافق 2019-12-02 موضوع العقد إدارة وتشغيل مشروع فندقي فئة خمس نجوم بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة بالعلامة التجارية ( شيراتون ) تاريخ توقيع العقد 1441-04-05 الموافق 2019-12-02 قيمة العقد ليس له قيمة محددة ويتقاضى المشغل الفندقي نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل تفاصيل العقد تقوم بموجبه شركة ماريوت بإدارة وتشغيل الفندق والذي تعتزم طيبة إقامته على قطعتي الأرض رقم (108) ورقم ( 153 ) المملوكتين للشركة والواقعة بالجهة الشمالية من المسجد النبوي الشريف في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة بإجمالي مساحة ( 2000 ) متر مربع ، وذلك لإقامة برجين متقابلين يحتويان على أكثر من ستمائة وعشرة (610) غرفة وجناح فندقي ومركز رجال أعمال وقاعات اجتماعات ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية . مده العقد 20 سنة تبدأ من تاريخ الإفتتاح التشغيلي للفندق الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها اعتباراً من الربع الثاني من عام 2023م بعد بدء التشغيل بإذن الله أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذو علاقة في هذا العقد الملفات الملحقة
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