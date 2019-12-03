إعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن استخدم صورة لمقر شركة مبكو و شعارها و علامتها التجارية فى خبر منشور على مواقع الاسواق العربية ولا يمت للشركة بأي صلة.

تفاصيل الإعلان تنوه شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن أن الخبر المنشور في موقع الأسواق العربية وعلى شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أمس الموافق 2 ديسمبر 2019، بعنوان ((صناعة الورق تقدم بلاغا ضد مسؤول سابق وأحد المساهمين وتطلب تعويضا) ) و الذي استخدمت فيه صورة لمقر شركة مبكو و شعارها و علامتها التجارية، لا يخص الشركة أو إدارتها أو أعضاء مجلس إدارتها الحاليين و السابقين بأي شكل. لذلك، وجب التنبيه على مساهمي الشركة و منسوبيها وأصحاب المصالح وسوف تتخذ الشركة الإجراءات المناسبة التي تحفظ حقوقها ضد الجهة التي نشرت الخبر مرفقاً بصورة الشركة.
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