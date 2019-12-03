إعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن استخدم صورة لمقر شركة مبكو و شعارها و علامتها التجارية فى خبر منشور على مواقع الاسواق العربية ولا يمت للشركة بأي صلة.