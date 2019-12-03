أخبار عاجلة

(الحكاية) يتابع فعاليات تدريب الدفعة الأولى من الأطباء المصريين في برنامج الزمالة مع هارفارد -
محمد صلاح أول مصري يفوز بأفضل لاعب في كأس العالم للأندية.. وعمرو أديب: صلاح طوّل رقبتنا -
عمرو أديب تعليقا على التصريحات الأمريكية حول الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا: تحول نوعي في القضية -
ابن الوز .. "يعوم أحسن من أبوه" -
تعليق عمرو أديب على التعديل الوزاري المنتظر -
نائب رئيس النادي المصري يتحدث عن موقف إيهاب جلال مع الفريق -
سيف زاهر: طالما الأهلي اعترض على الاستبدال.. يبقى مفيش استبدال -
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول" -
الجيش السوري يستعيد 3 قرى بريف إدلب -
اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"المعمر" تفوز بعقد لتوريد أنظمة تقنية معلومات

Google+ Print
"المعمر" تفوز بعقد لتوريد أنظمة تقنية معلومات "المعمر" تفوز بعقد لتوريد أنظمة تقنية معلومات

الرياض- مباشر: أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام آي اس" عن  استلامها إشعار بالترسية من جهة اعتبارية بمبلغ تزيد قيمته على 5 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة، وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن العقد يتضمن توريد وتركيب أنظمة تقنية معلومات وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها.

 وأوضحت الشركة أنه تم ترسية العقد في 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، توقيع العقد بتاريخ 19 ديسمبر / كانون الأول 2019، مشيرة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في العقد.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن موعد صرف الأرباح عن النصف الأول من العام 2019، أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 19 ديسمبر / كانون الأول 2019.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، نحو 12.2 بالمائة، إلى 14.39 مليون ريال، مقابل 16.39 مليون ريال، للربع الثالث من العام الماضي.

ترشيحات:

"المعمر" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة مصرية

"المعمر" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع "البلاد" بـ100 مليون ريال

مسؤول سعودي: توافق كبير بين رؤية 2030 وأهداف مجموعة العشرين

تحليل: الخسائر المتراكمة تضع شركات سعودية بدائرة الخطر..وأخرى تقترب

محللون: توقعات بانخفاض السيولة بالسوق السعودي حتى انتهاء اكتتاب أرامكو

انطلاق "عرب نت الرياض" أكبر حدث تكنولوجي بالسعودية الأسبوع المقبل

وزير الاستثمار:منح 2.4 ألف رخصة لمستثمرين أجانب بالسعودية منذ 2016

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار