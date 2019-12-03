"المعمر" تفوز بعقد لتوريد أنظمة تقنية معلومات

الرياض- مباشر: أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام آي اس" عن استلامها إشعار بالترسية من جهة اعتبارية بمبلغ تزيد قيمته على 5 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة، وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن العقد يتضمن توريد وتركيب أنظمة تقنية معلومات وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها.

وأوضحت الشركة أنه تم ترسية العقد في 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، توقيع العقد بتاريخ 19 ديسمبر / كانون الأول 2019، مشيرة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في العقد.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن موعد صرف الأرباح عن النصف الأول من العام 2019، أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 19 ديسمبر / كانون الأول 2019.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، نحو 12.2 بالمائة، إلى 14.39 مليون ريال، مقابل 16.39 مليون ريال، للربع الثالث من العام الماضي.

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