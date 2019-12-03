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مسؤول سعودي: توافق كبير بين رؤية 2030 وأهداف مجموعة العشرين

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مسؤول سعودي: توافق كبير بين رؤية 2030 وأهداف مجموعة العشرين مسؤول سعودي: توافق كبير بين رؤية 2030 وأهداف مجموعة العشرين

الرياض ـ مباشر: أكد وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين أن المملكة تقود العالم من خلال قمة مجموعة قمة العشرين بعد نجاحاتها خلال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق برامج رؤيتها 2030.

وأضاف فهد المبارك، خلال إحدى جلسات منتدى الإعلام السعودي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، أن هناك توافقًا تامًّا بين أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف قمة مجموعة العشرين بنسبة تصل إلى 85 بالمائة.

واستعرض وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين خلال الجلسة برامج مجموعة قمة العشرين القادمة التي تستضيفها الرياض.

وأشار إلى أن المملكة منذ الإعلان في قمة مجموعة العشرين (هامبورغ 2017) عن رئاستها لقمة مجموعة العشرين لعام 2020، بدأت في وضع برامجها وترتيباتها للقمة، إذ قامت بمراجعة شاملة لكل المواضيع والنتائج للقمم السابقة.

لافتا الانتباه إلى أنه تم عمل مسح شامل من خلال دور الفكر والمنظمات الدولية بحيث وضعت قائمة من القضايا التي ترغب المملكة في طرحها للنقاش مع شركائها بقمة العشرين.

وأشار المبارك إلى أن المملكة استندت في وضع برامج القمة من خلال نظرتها المستقبلية للقضايا التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين، إلى جانب رؤيتها 2030.

وتابع: "ستركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام "اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والمتضمن 3 محاور رئيسة: هي تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة.

ولفت الانتباه إلى أن المملكة ستستضيف خلال المدة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وذلك لإعداد البيان الختامي والتوافقي بين قادة مجموعة قمة العشرين.

كما أشار إلى أن المملكة ترى أن عضويتها في هذه المنظمة توجد عليها مسؤوليات انطلاقا من دورها الفعال في المشاركة بصنع القرار مع شركائها لحمل قضايا العالم العربي والإسلامي لطاولة مجموعة قمة العشرين.

وأوضح أن الإعلام جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، إذ إنه مصدر مهم في استقاء المعلومات إضافة إلى كونه وسيلة لاطلاع العالم على القضايا المهمة وعلى الحلول التي تم التوافق عليها بين قادة مجموعة العشرين.

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