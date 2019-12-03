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تعلن سبكيم عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

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تعلن سبكيم عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) تعلن سبكيم عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
يسر شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن تُعلن لمساهميها الكرام عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في مدينة الرياض (فندق ماريوت) في الساعة 06:30 من مساء يوم الأحد 8 ديسمبر 2019م

ويمكن لمساهمي شركة سبكيم المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم 4 ديسمبر 2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية.

عليه ندعو جميع مساهمي شركة سبكيم الكرام المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa

مباشر (اقتصاد)

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