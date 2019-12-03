إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية عقد مع جهه اعتبارية

بند توضيح مقدمة تعلن شركة المعمر لآنظمة المعلومات (ام أي اس)عن إستلام اشعار بالترسية من جهه اعتبارية بمبلغ تزيد قيمته عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018م تاريخ الترسية 1441-03-22 الموافق 2019-11-19 قيمة العقد تزيد قيمته عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018م التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1441-04-22 الموافق 2019-12-19 تفاصيل العقد توريد وتركيب أنظمة تقنية معلومات وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها. أطراف ذات علاقة لا يوجد

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