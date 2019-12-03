أشارت دراسة أجراها (معهد ماكينزي) McKinsey Institute إلى أن نحو 400 إلى 800 مليون وظيفة من وظائف اليوم معرضة للاستبدال بالروبوتات بحلول عام 2030 استجابة للتطورات السريعة في التكنولوجيا. وهذه التطورات تعني أن الكثير من العمال بحاجة إلى أن يتعلموا مهارات جديدة باستمرار .

أصبح تطوير الذات واكتساب مهارات جديدة أسهل من أي وقت مضى، وذلك بفضل الدورات التدريبية، وwebinars، ودروس الفيديو المتوفرة والتي يسهل الوصول إليها على الإنترنت.

سواء كنت تقوم ببناء عملك الخاص، أو تتطلع إلى الحصول على وظيفة جديدة في إحدى الشركات فإن إضافة بعض المهارات الجديدة إلى ملف سيرتك الذاتية سوف يساعدك على التميز.

فيما يلي 10 مهارات يزداد الطلب عليها، ويمكنك تعلمها على الإنترنت بسهولة:

1- تطوير Chatbots:

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يعتبر التسويق عبر فيسبوك مسنجر أحد أهم توجهات التسويق الإلكتروني حاليًا، حيث تصل معدلات فتح رسائل فيسبوك مسنجر إلى نسبة 80%، كما وصلت معدلات النقر إلى 20% في المتوسط.

لذلك ازدهرت روبوتات الدردشة التفاعلية Chatbots، وزاد اعتماد العلامات التجارية عليها لإنها تساعد في تحويل الزائرين إلى عملاء محتملين، كما تساهم في تحسين مستوى التفاعل مع العملاء، وبناء عليه إذا كانت لديك المهارات اللازمة لإنشاء وتشغيل chatbot على فيسبوك مسنجر فإنه بإمكانك الانضمام لأي قسم تسويق رقمي بسهولة.

2- البرمجة:

حتى لو لم يكم هدفك أن تعمل مبرمجًا محترفًا بدوام كامل، فإن التعرف على أساسيات البرمجة يعتبر مهارة أساسية يلزم الإلمام بها، سواء كنت تقوم بإطلاق تطبيق ما، أو تعمل على تحسين موقع للبحث، أو إنشاء محتوى، أو ما إلى ذلك فيمكن أن يساعدك الإلمام بأساسيات البرمجة كثيرًا في عملك.

يمكنك البدء من خلال أحد تطبيقات البرمجة المناسبة للمبتدئين، أو التسجيل في هذه الحزمة التدريبية التي تضم 9 دورات تدريبية، تغطي كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لاحتراف البرمجة.

3- مهارات إكسل المتقدمة:

تعد جداول البيانات من العناصر الأساسية في أي عملية تجارية، كما أن تعلم استخدام الصيغ والدوال لتنظيم البيانات ومعالجتها في برنامج مايكروسوفت إكسل يساعد في توفير الكثير من الوقت.

يمكنك تعلم مهارات Excel المتقدمة من خلال هذه الحزمة التدريبية التي تضم 3 دورات تدريبية، وما يصل إلى 40 ساعة من المحتوى لمساعدتك على تطوير مهاراتك في استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل 2019.

4- تعلم لغة جديدة:

يساعد تعلم لغة جديدة في فتح آفاق جديدة في عملك، ويمكن أن تساعد منصات تعلم اللغة مثل: Livemocha إلى حد كبير في التعليم الممتاز، وكذلك تطبيقات تعلم اللغات مثل: HelloTalk، وBabbel.

5- التصوير الفوتوغرافي:

يعتبر التصوير الفوتوغرافي أحد المجالات الواعدة وأكثرها انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، ولكنه يتطلب احتراف الكثير من المهارات حتى تكون قادرًا على إنتاج صور احترافية.

إذا كنت تريد تعلم التصوير الفوتوغرافي لتبدأ رحلتك المهنية كمصور محترف، أو تمارس التصوير كهواية يمكنك الربح منها، يمكنك الاستفادة من هذه الحزمة التدريبية التي تضم 9 دورات تدريبية في مختلف أنواع التصوير و45 ساعة من المحتوى تغطي جميع المهارات لالتقاط وتحرير الصور باحترافية.

6- احتراف العمل على الفوتوشوب:

يعتبر برنامج (فوتوشوب) Adobe Photoshop أهم أداة من أدوات أي مصمم محترف، سواء لتحرير الصور، أو إنشاء التصميمات الاحترافية، أو إنشاء الرسوم الرقمية التوضيحية Digital Illustrations، ولا شك أن احتراف العمل عليه يتيح لك أيضًا القدرة على تصميم الرسومات لمواقع الويب، وشعارات العلامات التجارية، والمواد التسويقية.

تقدم شركة أدوبي Adobe بعض الدورات التعليمية التي تعد أكثر من كافية للمبتدئين لتعلم الأساسيات، وإذا كنت ترغب في الوصول إلى المستوى الاحترافي يمكنك التسجيل في هذه الحزمة التدريبية التي تضم 8 دورات تدريبية، و20 ساعة من المحتوى، تغطي جميع مهارات التصميم، وتحرير الصور باستخدام فوتوشوب.

7- إدارة المشاريع:

يعد مجال إدارة المشاريع أحد أكثر المجالات ربحًا في الوقت الحالي، حيث إن الشركات الكبيرة والصغيرة دائمًا ما تبحث عن مدراء موهوبين ومدربين يمكنهم إلهام وتحفيز فرق العمل وتحقيق الأهداف، كما أنهم يدفعون رواتب مجزية لهم مقابل خدماتهم الاحترافية.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف مجال إدارة المشاريع بسرعة، من خلال تعلم منهجيات Six Sigma، وLean، وكذلك طريقة DMAIC بشكل شامل التي تحتاجها إليها لتتمكن من النجاح والتميز في الأسواق التنافسية.

8- تحسين محركات البحث SEO:

يعتبر تحسين محركات البحث SEO من أهم مجالات التسويق الإلكتروني، حيث يساعد الأنشطة التجارية والخدمية على تحسين ترتيب ظهور مواقعهم في نتائج البحث لجلب المزيد من الزوار أثناء بحثهم على الإنترنت عن منتج أو خدمة بكلمات أو عبارات معينة، ويتميز عن غيره من مجالات التسويق الإلكتروني أنه يساعد المواقع في اجتذاب العملاء المحتملين المهتمين فعلا بالمنتج أو الخدمة ويبحثون بجدية عن التفاصيل أو الأسعار للشراء.

يمكنك احتراف هذا المجال من خلال الالتحاق بهذه الدورة التدريبية المجانية التي تضم 24 محاضرة مدتها مجمعة 9 ساعات ونصف، وتقدم التدريب العملي مع الكثير من الأمثلة والتمارين لتطوير مهاراتك في هذا المجال.

9- التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي:

تتطور منصات التواصل الاجتماعي وطرق استخدام الناس لها باستمرار، لذلك فإن متابعتك للتغييرات المستمرة التي تطرأ عليها يمكن أن يساعدك في تطوير إستراتيجيات أكثر فعالية للتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع حصولك على أفضل قيمة للوقت والمال الذي يتم إنفاقه على الإعلانات.

سواء كنت ترغب في تعلم الأساسيات أو مهارات أكثر تقدمًا فهناك عدد كبير من الدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت، كما يمكن أن تساعدك هذه الحزمة التدريبية التي تضم ما يصل إلى 200 ساعة من المحتوى في احتراف هذا المجال.

10- التصميم الجرافيكي:

تسعى الشركات دائمًا إلى البحث عن متخصصين موهوبين في التصميم يمكنهم الإبداع في كل شيء سواء تصميم صفحات المواقع، أو تصميم واجهات التطبيقات والبرامج، أو المنشورات الدعائية المختلفة للمنتجات. لذلك فإن تطوير مهاراتك الإبداعية في مجال التصميم قد يساعدك في الإلتحاق بوظيفة جيدة في هذا المجال.

يمكنك تطوير مهاراتك في مجال التصميم الجرافيكي من خلال هذه الحزمة التدريبية التي تتيح لك الوصول إلى 7 دورات تدريبية، و40 ساعة من المحتوى لتتدرب عمليًا على كل من: (فوتوشوب) Photoshop، وIllustrator، وIndesign، وAdobe XD بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع عملية.