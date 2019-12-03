أمازون تعلن عن خدمة تريح الأطباء من عناء كتابة التقارير

أعلنت شركة أمازون اليوم الاثنين خلال مؤتمرها AWS re:Invent عن تحديث خدمة النسخ التلقائي التابعة لها (أمازون ترانسكرايب) Amazon Transcribe لتشمل دعمًا للمصطلحات الطبية.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية أن خدمتها الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي (أمازون ترانسكرايب ميديكال) Amazon Transcribe Medical ستسمح للأطباء بإملاء ملاحظاتهم السريرية وكلامهم بسرعة وتحويلها إلى نص دقيق في الوقت الحقيقي، وذلك دون أي تدخل بشري.

وعلى عكس بعض الخدمات، لا يتعين على الأطباء قول أشياء مثل “فاصلة” أو “نقطة”، ولكن يمكنهم التحدث بصورة طبيعية أثناء عملية الإملاء. ويمكن بعد ذلك إدخال النص إلى الأنظمة المطلوبة، بما في ذلك أنظمة الطوارئ، أو خدمات لغة (خدمات أمازون ويب) AWS، مثل: Amazon Comprehend Medical.

وقالت أمازون: إن الخدمة أيضًا متوافقة مع (قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة) الأمريكي، وتتوافق مع احتياجات المستخدمين، مما يعني أن الطبيب سيدفع فقط مقابل ما يستخدمه بالفعل ودون رسوم مقدمة.

يُشار إلى أن خدمة Amazon Transcribe Medical – التي تعتمد على خدمة Amazon Tanscribe التي أُطلقت أول مرة في عام 2017 – تأتي في وقت تزيد أمازون من استثماراتها في المجال الطبي، لا سيما من حيث تقاطع تقنية الصوت مع الطب. ففي الأسبوع الماضي، أطلقت أمازون خدمة إدارة التداوي لمساعدها الرقمي (أليكسا) Alexa التي تتيح للمستهلكين تقديم طلبات صوتية لإعادة تعبئة العبوات والحصول على تذكيرات بالأدوية.

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كما يُشار إلى أن أمازون ليست وحيدةً في التعامل مع التعرف على الكلام في مجال الرعاية الصحية، إذ إن مواطنتها جوجل تعمل أيضًا مع تقنية Google Brain، وكذلك مايكروسوفت، فضلًا عن لاعبين معروفين آخرين، مثل: (فيليبس) Philips، و(نوانس) Nuance، وشركات ناشئة أخرى.