محدث.. "داو جونز" يفقد 260 نقطة بالختام بعد بيانات سلبية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة في 6 أسابيع في نهاية أولى تعاملات شهر ديسمبر/كانون الأول اليوم الإثنين، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 260 نقطة بعد بيانات سلبية.

وجاءت خسائر "وول ستريت" مع استمرار ذعر النشاط الصناعي في الولايات المتحدة حيث واصل انكماشه خلال الشهر الماضي بعكس المتوقع.

كما أظهرت البيانات تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويراقب المستثمرون التطورات التجارية حيث ذكر تقرير لموقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يؤجل التعريفات الجمركية الإضافية على الصين المقررة في منتصف الشهر الجاري من أجل إبرام اتفاق تجاري مع بكين مع رغبة الأخيرة في إلغاء الرسوم قبل التوقيع على الصفقة التجارية الجزئية.

فيما اتخذت الصين إجراءات رداً على دعم الولايات المتحدة للمتظاهرين في هونج كونج مما قد يصعب تقارب وجهات النظر في التجارة.

ومن ناحية أخرى، قرر الرئيس الأمريكي استئناف فرض التعريفات الجمركية على البرازيل والأرجنتين، بعد إتهامهما بالتلاعب في قيمة عملاتهما المحلية.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة إلى 27783 نقطة، ليفقد 268 نقطة تقريباً.

فيما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة عند مستوى 3114.1 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 1.1 بالمائة إلى 8567.9 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.828.