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لاجارد تدعو لإيجاد طريقة فعالة للتعامل مع المعارضة بالمركزي الأوروبي

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لاجارد تدعو لإيجاد طريقة فعالة للتعامل مع المعارضة بالمركزي الأوروبي لاجارد تدعو لإيجاد طريقة فعالة للتعامل مع المعارضة بالمركزي الأوروبي

مباشر: قالت كريستين لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يجد طريقة "جيدة وفعالة" للتعامل مع المعارضة بين صناع السياسة، مشيرةً إلى أن البنوك المركزية الأخرى تمكنت من استيعاب وجهات نظر مختلفة.

وورثت لاجارد التي تولت منصب رئيس المركزي الأوروبي بداية من الشهر الماضي مجلسًا منقسمًا إلى حد كبير والذي اندلع إلى نزاع علني في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب حزمة التحفيز التي اتخذها البنك.

وأضافت لاجارد في أول شهادة أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الإثنين: "من الأفضل أن تحصل على موافقة بالإجماع، لكنني أعتقد أن المؤسسة قوية بدرجة كافية لتتماشى مع وجهات النظر المختلفة".

وأوضحت: "سنحتاج إلى إيجاد طريقة جيدة وفعالة للتعامل مع المعارضة، هناك بنوك مركزية أخرى تتعامل في الواقع مع المعارضة".

وفي سياق آخر، ذكرت لاجارد أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لا يزال ضعيفاً، مضيفاً: " ومع ذلك، فإن الاستهلاك متماسك إلى حد كبير، وسوق العمل مستمرة في التحسن وهو ما يشجع المستهلكين على الاحتفاظ بالثقة ومواصلة الانفاق".

كما حذرت لاجارد من أن العملات الرقمية مثل "ليبرا" يمكن أن تعرقل مشهد المدفوعات العالمي مع تأثيرات غير مباشرة على السياسة النقدية والاستقرار المالي.

مباشر (اقتصاد)

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