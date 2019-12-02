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محدث.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% عند التسوية

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محدث.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% عند التسوية محدث.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% عند التسوية

مباشر: ارتفعت  النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك وبالتزامن مع بيانات التصنيع الصينية.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط في وقت لاحق من الأسبوع على أن يعقبه لقاء آخر مع منتجي الخام الحلفاء من غير الأعضاء في أوبك وذلك في اليوم التالي، وسط توقعات بتمديد اتفاقية كبح الإمدادات حتى منتصف 2020.

ويقوم منتجو النفط المشاركون في اتفاقية خفض مستويات إنتاج الخام بتقليص الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس/آذار المقبل.

واستفاد الذهب الأسود من البيانات الإيجابية بشأن تعافي النشاط الصناعي في الصين بعكس المتوقع خلال الشهر الماضي ليسجل التحسن الشهري الثالث على التوالي.

ورغم ذلك، فإن الذهب الأسود تخلى عن جزءاً من مكاسبه بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية انكماش النشاط الصناعي الأمريكي بعكس المتوقع.

وفي الوقت نفسه، يركز المستثمرون على التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم خاصة بعد المأزق السياسي بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع المنقضي.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 1.4 بالمائة مسجلاً 55.96 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند 56.67 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 60.99 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 62.09 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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