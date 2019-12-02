اقتصاد تشيلي ينكمش بأكبر وتيرة في عقد بفعل التظاهرات

مباشر: انكمش اقتصاد تشيلي بأكبر وتيرة في عقد من الزمن خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفعل الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وأظهرت بيانات البنك المركزي في تشيلي الصادرة اليوم الإثنين، أن مؤشر النشاط الاقتصادي "أي.إم.ايه.سي.إي.جي" تراجع بنحو 3.4 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجع النشاط الاقتصادي في تشيلي على أساس شهري بنحو 5.4 بالمائة مقارنة مع سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت البيانات أن انكماش النشاط الاقتصادي جاء مع ضعف أداء قطاعي الصناعي والخدمات في حين خالف قطاع البناء هذا الاتجاه.

واندلعت الاحتجاجات في تشيلي في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتراضاً على تكاليف المعيشة المرتفعة وخلفت العديد من القتلى.

وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض البيزو التشيلي أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.7 بالمائة إلى 803.36 بيزو