لبنان.. لجنة "المال" تُقر موازنة رئاسة الجمهورية والحكومة وتعلق الوزارات

مباشر: أقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، موازنات رئاسة الجمهورية والحكومة.

وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الاثنين، بأن لجنة المال والموازنة أنهت جلستها المسائية مع تعليق موازنات جميع وزارات الدولة، وإلغاء مساهمات عدد من المجالس والهيئات.

كان رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني، أعلن قبل قليل الانتهاء من مواد القانون الخاص بموازنة 2020، والدعوة لإجراءات تقشفية واتخاذ عدد من الإجراءات لتي تسهم في تقليص النفقات.

جاء ذلك، خلال انعقاد لجنة المال والموازنة بمجلس نواب لبنان برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، لبحث مواد موازنة وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها، ضمن مشروع موازنة 2020، في حضور عدد من النواب، وفقا للوكالة الوطنية للأنباء.

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