محدث.. الذهب يقلص خسائره عند التسوية مع تراجع الأسهم

مباشر: قلصت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع قوي للدولار والأسهم الأمريكية.

ويأتي أداء المعدن الأصفر مع خسائر قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات على خلفية بيانات اقتصادية سلبية.

وكشفت اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، كما تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي خلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بعكس التقديرات.

وفي سياق آخر، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف فرض التعريفات الجمركية على البرازيل والأرجنتين، بعد إتهامهما بالتلاعب في قيمة عملاتهما المحلية.

وكان المعدن الأصفر سجل خسائر ملحوظة خلال التعاملات مع تحسن مفاجئ في النشاط الصناعي للصين خلال الشهر الماضي والذي أعطى المستثمرين تفاؤلاً بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة أو ما يوازي 3.50 دولار ليهبط إلى 1469.20 دولار للأوقية، بعد أن كان متراجعاً عند 1459.80 دولار للأوقية خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1464.14 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 97.876.