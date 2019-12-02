رئيس وزراء تايلاند يدعو لإضعاف العملة المحلية

مباشر: قال رئيس وزراء تايلاند "برايوت تشان أوتشا" إنه يجب على البلاد التفكير بشأن كيفية إنفاق الدولارات المتاحة لديها؛ للمساعدة في إضعاف العملة المحلية للبلاد.

وأضاف رئيس الوزراء التايلاندي في خطاب ألقاه في بانكوك اليوم الإثنين، أنه يجب علينا التفكير في كيفية إنفاق الدولارات في العديد من الطرق من أجل المساعدة في إضعاف البات، نقلاً عن وكالة بلومبرج.

وأوضح أن القطاع الخاص في البلاد بحاجة إلى المساعدة عبر تلك العملية.

وأشار إلى أن فائض الحساب الجاري والتدفقات الرأسمالية الداخلية إضافة إلى الاحتياطيات الأجنبية المرتفعة من بين أسباب ارتفاع قيمة البات التايلاندي.

وبحلول الساعة 2:31 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة المحلية لتايلاند مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.2 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 30.2860 بات.

وكانت العملة المحلية لتايلاند ارتفعت بنحو 8.8 بالمائة أمام الدولار الأمريكي في العام الماضي، ما جعلها من أفضل العملات أداءً في الأسواق الناشئة.

ويتوقع المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 2.6 بالمائة في العام الحالي، والتي من شأنها أن تكون أبطأ وتيرة ارتفاع في 5 سنوات.