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البنك الدولي يحذر: نيجيريا قد تصبح موطناً لربع فقراء العالم

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البنك الدولي يحذر: نيجيريا قد تصبح موطناً لربع فقراء العالم البنك الدولي يحذر: نيجيريا قد تصبح موطناً لربع فقراء العالم

مباشر: قال البنك الدولي إن نيجيريا تخاطر بأن تصبح موطناً لربع فقراء العالم في غضون عقد من الزمن ما لم يتحرك صناع السياسة لإنعاش النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وأضاف البنك الدولي في تقرير صادر اليوم الإثنين: "في ظل سيناريو العمل المعتاد، حيث تحافظ نيجيريا على الوتيرة الحالية لمستويات النمو والعمالة بحلول عام 2030، قد يزيد عدد النيجيريين الذين يعيشون في فقر مدقع بأكثر من 30 مليون".

ويعيش حوالي نصف سكان نيجيريا البالغ عددهم حوالي 200 مليون شخص تحت خط الفقر، وفقاً للبنك.

ودعا البنك إلى زيادة الإيرادات المحلية، وإزالة القيود التجارية وتحسين القدرة على التنبؤ بالسياسة الاقتصادية.

كما أوصت المؤسسة الدولية بإلغاء دعم الوقود وتقليص إقراض البنك المركزي للقطاعات المستهدفة التي تزاحم البنوك.

وذكر البنك أنه من المتوقع أن يتوسع أكبر منتج للنفط في إفريقيا بنسبة 2.1 بالمائة في عامي 2020 و 2021، ليكون أقل من معدل نمو السكان البالغ 2.6 بالمائة في البلاد.

ولا يزال اقتصاد نيجيريا يتعافى من أول انكماش سنوي له منذ 25 عامًا في عام 2016 والذي نتج عن انهيار النفط.

وقال البنك إن نيجيريا قد تدخل في مرحلة ركود إذا انخفضت أسعار النفط لتصل إلى 50 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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