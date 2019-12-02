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العربي للتخطيط يعلن تصنيف الدول الأعضاء على مؤشر التنمية..الخليج بالصدارة

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العربي للتخطيط يعلن تصنيف الدول الأعضاء على مؤشر التنمية..الخليج بالصدارة العربي للتخطيط يعلن تصنيف الدول الأعضاء على مؤشر التنمية..الخليج بالصدارة

الكويت – مباشر: أعلن المعھد العربي للتخطیط بالكویت، تصنيف الدول العربية في 3 مجموعات، بناء على مستوى التنمية في كل دولة.

جاء ذلك خلال الإصدار الرابع لتقریر التنمیة العربیة، بعنوان "المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الاقتصادات العربیة: دور جدید لتعزیز التنمیة المستدامة"، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا"، اليوم الاثنين.

ومیّز التقریر مجموعات ثلاث أساسیة للدول العربیة، حيث شملت المجموعة الأولى الدول ذات مستوى التنمیة البشریة المرتفعة جدا وھي: الكویت والسعودیة والامارات والبحرین وعمان وقطر.

ووفقا للتقرير، شملت المجموعة الثانية الدول ذات مستوى التنمیة البشریة المرتفعة وهي: الاردن وتونس والجزائر والعراق وفلسطین ولبنان ولیبیا ومصر، فیما ضمت المجموعة الثالثة الدول ذات التنمیة المنخفضة، وھي: سوریا وجیبوتي والصومال والسودان وجزر القمر وموریتانیا والیمن.

وأكد التقرير أن ھناك العدید من التحدیات التي تواجه قیام المشروعات الصغیرة والمتوسطة بدورھا التنموي، وأھمھا صعوبات الحصول على التمویل المناسب والضمانات، وعدم ملاءمة مناخ الأعمال والقوانین والتشریعات، فضلا عن تواضع البنیة التحتیة والمصرفیة ونقص المعلومات وضعف الخبرات في مجال إدارة المشروعات.

ویستھدف التقرير إعادة ھیكلة الأدوار التنمویة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، وفي ھذا الإطار تم الاقتراح بإطلاق دعوة للتبني والشروع في "العقد العربي لبناء دور جدید للمشروعات الصغیرة والمتوسطة داعم للتحول الھیكلي والاستدامة التنمویة 2020 – 2030.

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