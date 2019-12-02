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سامسونج تطلق تطبيقًا يمنحك حرية إنشاء الموضوع الذي تريد

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أطلقت شركة سامسونج تطبيقًا جديدًا على (جالاكسي ستور) Galaxy Store يتيح للمستخدمين إنشاء الموضوعات الخاصة بهم لهواتفهم الذكية من سلسلة (جالاكسي) Galaxy.

وينتمي التطبيق الجديد – المسمى Theme Park – إلى سلسلة تطبيقات Good Lock، وهو قادر على استخراج الألوان الغالبة من خلفيات الشاشة، وإنشاء موضوع يناسب تلك الخلفية تلقائيًا.

سامسونج تطلق تطبيقًا يمنحك حرية إنشاء الموضوع الذي تريد

وبعد اختيار خلفية شاشة موجودة، يتيح تطبيق Theme Park للمستخدمين اختيار اللون الأساسي للموضوع، والذي سوف يؤثر على أشياء، مثل: أيقونات التشغيل السريع في الإشعارات، ويعطي المستخدمين مزيجًا من الألوان المختلفة للاختيار من بينها، وذلك لتحديد ألوان النصوص، وخلفيات القوائم، وغير ذلك.

ويمكن للمستخدمين اختيار ما إذا سيكون لأيقونات التطبيقات خلفية أم لا، واختيار لون النص لأسماء التطبيقات التي ترى على الشاشة الرئيسية، وفي درج التطبيقات. كما ويُحفظ كل موضوع على الجهاز، ويمكن الوصول إليه في أي وقت من قائمة الموضوعات المثبتة في خلفية الشاشة وقسم الموضوعات في قسم (الإعدادات) Settings. ومع ذلك، لا يمكن مشاركة الموضوعات مع المستخدمين الآخرين، ولكن هذه الميزة قد تتوفر في وقت لاحق.

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ويمكن تنزيل تطبيق Theme Park من (جالاكسي ستور) على جميع هواتف جالاكسي العاملة بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد، مع الإشارة إلى أن نظام أندرويد 10 ليس مدعومًا. كما يمكن تنزيله وتثبيته يدويًا من هنا.

سامسونج تطلق تطبيقًا يمنحك حرية إنشاء الموضوع الذي تريد

البوابة العربية للأخبار التقنية

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