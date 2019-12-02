روسيا تبني موسوعة محلية لمواجهة ويكيبيديا

تعتزم روسيا إنشاء موقعٍ جديدٍ على الإنترنت لموسوعتها الوطنية بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Vladimir Putin: إن موسوعة ويكيبيديا Wikipedia المجانية غير موثوق بها ويجب استبدالها.

وجاء في قرار حكومي أن هذه الخطوة ستضمن أن يتمكن الأشخاص من العثور على معلومات موثوقة يتم تحديثها باستمرار على أساس مصادر المعرفة المثبتة علمياً.

واقترح بوتين الشهر الماضي الاستعاضة عن موسوعة ويكيبيديا بنسخة إلكترونية من الموسوعة الروسية الكبرى، خليفة موسوعة الاتحاد السوفيتي الرئيسية، المتاحة بالفعل بشكل إلكتروني أساسي، وقال الرئيس الروسي حينها: هذه الموسوعة ستقدم معلومات موثوقة بشكل حديث.

وكانت روسيا قد حظرت لفترة وجيزة في عام 2015 نسخة ويكيبيديا باللغة الروسية – التي تحتوي على أكثر من مليون ونصف مليون مقالة باللغة الروسية – بموجب تشريع يحظر المواقع التي تحتوي على مواد متعلقة بالمخدرات، وذلك بسبب مقال يحتوي على معلومات عن القنب.

كما أدخلت موسكو أيضًا ضوابط أكثر صرامة على الجزء الروسي من الإنترنت بحيث يمكنه الاستمرار في العمل حتى لو كان معزولًا عن البنية التحتية الأجنبية.

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وكان إنشاء قاعدة بيانات روسية على غرار ويكيبيديا مصدر جدل في روسيا لسنوات، إذ طُرحت الفكرة من قبل المشرعة يلينا يامبولسكايا Yelena Yampolskaya في شهر ديسمبر 2016 ضمن اجتماع مشترك لمجلس الثقافة والفن ومجلس اللغة الروسية.

ونقلت وكالة تاس TASS الروسية للأنباء التي تديرها الدولة عن سيرجي كرافيتس Sergei Kravets، المحرر التنفيذي للموسوعة الروسية العظمى قوله: إن الدولة تطور نسخة رقمية من الموسوعة، وتكلف البوابة الإلكترونية الجديدة حوالي 2 مليار روبل (31 مليون دولار).

وأوضح أنه يتوقع أن يستغرق المشروع – الذي بدأ في شهر يوليو – 33 شهرًا، بحيث سيتم الانتهاء منه بحلول ربيع أو صيف عام 2022، وأن الحكومة ستنشئ أيضًا مركزًا وطنيًا للبحث والتعليم للموسوعة الروسية الكبرى بحسب القرار الذي وقعه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف Dmitry Medvedev.