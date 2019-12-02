محدث.. هبوط قوي للأسهم الأوروبية بالختام مع التوترات التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بوتيرة قوية عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع التوترات التجارية وبعد بيانات اقتصادية.

وتأتي خسائر البورصات الأوروبية مع تراجع قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات عقب بيانات سلبية.

وعادت التوترات التجارية من جديد بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين.

ويراقب المستثمرون كذلك تطورات الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تدهور العلاقات السياسية بين البلدين.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، كما واصل النشاط الصناعي في المملكة المتحدة انكماشه أيضاً.

وكشفت بيانات صينية اليوم تحسن مفاجئ في النشاط الصناعي في إشارة إيجابية على وضع ثاني أكبر اقتصاد عالمياً..

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 401.01 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 7285.9 نقطة.

وشهد مؤشر "داكس" الألماني أكبر خسارة في البورصات الأوروبية بنسبة تزيد عن 2 بالمائة ليصل إلى 12964.6 نقطة كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي" بنحو 2 بالمائة إلى 5786.7 نقطة.

وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 1.1075 دولار.