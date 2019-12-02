"سايبر مانداي" يتجه لتسجيل مبيعات قياسية في الولايات المتحدة

مباشر: يواصل المتسوقون في الولايات المتحدة إنفاقهم عبر الإنترنت خلال "سايبر مانداي"، لتتجه المبيعات لتجاوز 9 مليارات دولار لأول مرة على الإطلاق.

وأظهرت بيانات "أدوبي أنلايتكس" الصادرة اليوم الإثنين، أن المبيعات الإلكترونية حتى الساعة 2 مساءً بتوقيت جرينتش خلال موسم "سايبر مانداي" بلغت 473 مليون دولار.

وأضافت البيانات أنه من المتوقع أن تصل المبيعات عبر الإنترنت في "سايبر مانداي" إلى 9.4 مليار دولار بزيادة 18.9 بالمائة عن العام الماضي.

وكانت "أدوبي" ذكرت أن موسم "الجمعة السوداء" في الولايات المتحدة حقق مبيعات إلكترونية قياسية بلغت 7.4 مليار دولار بزيادة 22.3 بالمائة عن العام الماضي.

كما ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت في العالم بنحو 24 بالمائة خلال "عيد الشكر" الموافق الخميس الماضي لتصل إلى 20 مليار دولار.