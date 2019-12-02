المفوضية الأوروبية تعتزم التحقيق بشأن استخدام جوجل وفيسبوك للبيانات

مباشر: يعتزم الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقات أولية متعلقة بممارسات البيانات في جوجل وفيسبوك وتقييم ما إذا كانت شركتا التكنولوجيا في الولايات المتحدة تمتثلان لقواعد أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بيان عبر شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين: "أرسلت المفوضية استبيانات كجزء من تحقيق أولي في ممارسات بيانات جوجل وفيسبوك، وتتعلق هذه التحقيقات بالطريقة التي يتم بها جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها وجعلها تحقق دخلاً، بما في ذلك لأغراض الدعاية".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم "جوجل": "نحن نستخدم البيانات لجعل خدماتنا أكثر فائدة ولإظهار الإعلانات ذات الصلة، ونمنح الأفراد عناصر تحكم لإدارة بياناتهم أو حذفها أو نقلها، سوف نستمر في التواصل مع اللجنة وغيرها بشأن هذه المناقشة المهمة لصناعتنا".

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تنظر فيها هيئة المنافسة الأوروبية في كيفية تعامل الشركات مع بيانات المستخدمين، حيث أنه في يوليو/تموز الماضي، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا رسميًا بشأن أمازون لتقييم ما إذا كانت الشركة تمتثل للقواعد الأوروبية المتعلقة بمعالجة البيانات من تجار التجزئة المستقلين.

وبحلول الساعة 4:27 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "جوجل" بنحو 1.4 بالمائة إلى 1285.7 دولار، كما تراجع سهم "فيسبوك" بنسبة 1.3 بالمائة إلى 199.06 دولار.