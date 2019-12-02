لوفتهانزا الألمانية تُعلق على صفقة الاستحواذ القطرية: "لن نؤمم"

مباشر: علقت شركة لوفتهانزا الألمانية للنقل، على تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بشأن رغبة الأخيرة الاستحواذ على حصة بالشركة الألمانية أو التعاون معها.

وقالت الشركة، اليوم الاثنين: "لم نخصخص لوفتهانزا في ألمانيا حتى نؤممها في قطر"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، قد أعلن، أمس الأحد، أن شركته تدرس شراء حصة في شركة (لوفتهانزا) ؛ وذلك على هامش زيارة يقوم بها رئيس وزراء ولاية ساكسونيا شتيفان فيل لقطر.

وأشارت الوكالة إلى أن تقارير إعلامية ألمانية ذكرت، اليوم، أن كارستن شبور رئيس (لوفتهانزا)، انتقد مرارا شركة الطيران القطرية لكونها تتلقى دعما حكوميا غير عادل.

ترشيحات

قطر وعمان تناقشان التعاون بمجال السياحة

5 أسهم تستحوذ على 51.3% من سيولة بورصة قطر

النشاط الصناعي في المملكة المتحدة يواصل الانكماش خلال نوفمبر