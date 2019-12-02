محدث.. الدولار يعمق خسائره عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: عمق الدولار الأمريكي خسائره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية سلبية.

وفي إشارة سلبية بشأن أكبر اقتصاد حول العالم، واصل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة انكماشه خلال الشهر الماضي مع هبوط الطلبيات الجديدة.

كما تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي بعكس توقعات المحللين خلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

ويراقب المستثمرون التطورات التجارية والتي أخذت منعطفاً آخراً حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين.

وكانت العملة الأمريكية ارتفعت في وقت سابق من التعاملات دفعت الين لأدنى مستوى في 6 أشهر مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين على خلفية بيانات الصين الإيجابية والتي أظهرت تعافياً ملحوظاً في النشاط الصناعي خلال الشهر الماضي.

كما أن البيانات الحكومية أظهرت أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد سجلت تعافياً في الأداء كذلك.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بأكثر من 0.2 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 109.42 ين.

وكانت العملة اليابانية سجلت 109.73 ين لكل دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ شهر مايو/آذار تقريباً.

وفي تلك الأثناء، تراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة عند 1.1072 دولار، بينما استقرت أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2922 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري) فتراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.7 بالمائة إلى 0.9932 فرنك.

وخلال تلك الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 97.971.