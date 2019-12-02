انطلاق "عرب نت الرياض" أكبر حدث تكنولوجي بالسعودية الأسبوع المقبل

الرياض- مباشر: ينطلق بعد أسبوع في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ملتقى "عرب نت الرياض" 2019، أهم حدث تكنولوجي تشهده المملكة العربية السعودية.

سيجمع الملتقى أكثر من 6000 مشارك، وأكثر من 150 مستثمرًا، بالاضافة إلى أكثر من 300 شركة ناشئة تشارك في أكبر معرض لريادة الأعمال التكنولوجية في المملكة.

يعقد ملتقى عرب نت الرياض بدورته الثامنة، بشراكة استراتيجية مع شركة منشآت "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وبمشاركة واسعة من الشركات الكبرى في المملكة، كشركة الاتصالات السعودية STC، وسيرا (مجموعة الطّيار للسفر)، وماستر كارد (Mastercard)، والبنك السعودي الفرنسي، وخدمات وسائل الإعلام الرقمي (DMS - Choueiri Group)، وبنك الرياض، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وتيك توك (Tiktok)، ومجموعة سامبا المالية، وميم (من بنك الخليج الدولي)، وضوئيات (الشركة السعودية للكهرباء)، ومنصة تيدز (Teads) وغيرها.

يستضيف ملتقى عرب نت الرياض ما يفوق عن 250 خبيرًا ومتحدّثًا من حول العالم يتناولون مجموعة من المواضيع ضمن مسارات في برنامج متكامل.

مسار إنسباير السعودية Inspire Saudi سيوجه اهتمامه إلى الشركات الناشئة والاستثمار في الشركات التكنولوجية، الذي يشارك فيه كبار المستثمرين على المستوى العالمي من وادي السيليكون، والمملكة البريطانية المتّحدة، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وفرنسا، والنمسا، والمكسيك، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتميّز إنسباير السعودية Inspire Saudi بمشاركة قادة سعوديين مُلهمين، تشمل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية والاتّحاد العربي للرياضات الإلكترونية.

مسار Ad/Edge سيتناول مجالي الإعلام الرقمي والتسويق الالكتروني بمشاركة نخبة من المتحدّثين من مجموعة أم بي سي (MBC Group)، وسناب (Snap)، وفايسبوك (Facebook)، وتيك توك (Tiktok)، ومجموعة شويري، وشركة فايس ميديا Vice Media، ومجموعة شلهوب، وشركة OMD، وستارزبلاي وغيرها.

مسار Finverse سيتطرّق للخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية مع متحدّثين بارزين مثال الرئيس التنفيذي والمدير الإداري للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز؛ ورئيس الشؤون الرقمية في مجموعة سامبا المالية سامي الرويثي؛ ونائب الرئيس التنفيذي في المصرفية الرقمية في بنك الرياض ستيفن موناغان؛ ورئيس الخدمات الرقمية للمجموعة في بنك الخليج الدولي أندرياس سكوبال.

وأخيرًا مسار CIO Forum الذي سيتناول الممارسات الفضلى للتحوّلات الرقمية التي تشهدها الحكومات والشركات بمشاركة نخبة من مدراء تقنية المعلومات CTOs & CIOs من شركة المياه الوطنية، والبنك العربي الوطني فضلًا عن خبراء من أي بي أم (IBM)، وماستركارد (Mastercard) وغيرها.

ويحتوي البرنامج لهذه السنة أيضًا على مجموعة كبيرة من المبادرات والنشاطات التي ستجمع مسؤولين و رواد أعمال ناجحين وملهمين من خلال:The Academy، وهي ورش عمل عن ريادة الأعمال والتسويق والتجارة الالكترونية؛ Pioneering Women، حيث تتشارك المديرات التنفيذيات الناجحات مع الحضور قصصهنّ ويقدّمن جلسات إرشاد، بمشاركة الرئيسة التنفيذية للشبكة العالمية لريادة الأعمال السعودية أمل دوخان، ومؤسسة شركة الفلك للأعمال والاستثمار أضوى الدخيل، ونائب الرئيس للتسويق في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسِّر ولاء نحاس.

Investor Lounge، هي سلسلة من الاجتماعات الفردية بين الشركات الناشئة والمستثمرين؛ سوالف ريادية، وهي تجمع رواد أعمال ناجحين من المملكة العربية السعودية ومن دول مجلس التعاون الخليجي لمشاركة تجربتهم ومسيرتهم، بما في ذلك مؤسسي منصة نون أكاديمي، وتطبيق مرسول، ويونت أكس، وقيود، إذ تمكّنوا جميعهم من رفع حلقات تمويلهم لتبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

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الرابط التالي: https://www.arabnet.me/english/conference/beirut