تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

مباشر: تراجع الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة على عكس التوقعات خلال أكتوبر/تشرين الأول، مع انخفاض الإنشاءات العامة والخاصة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الإثنين، هبوط الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع هبوط 0.3 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع الإنفاق على قطاع الإنشاءات بنسبة 0.3 بالمائة.

وعلي أساس سنوي، ارتفع الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بنسبة 1.1 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشفت البيانات عن تراجع الإنشاءات العامة في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمائة، كما انخفض الإنفاق على البناء الخاص بنحو 1 بالمائة.

وبحلول الساعة 3:13 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.032.