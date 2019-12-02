تراجع النشاط الصناعي الأمريكي بعكس التقديرات خلال نوفمبر

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين، مع هبوط الطلبيات الجديدة.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي، اليوم الإثنين، انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى 48.1 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 48.3 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تحسن النشاط الصناعي الأمريكي إلى 49.2 نقطة خلال نفس الفترة.

وأظهرت البيانات تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 47.2 نقطة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 49.1 نقطة في الشهر السابق له، كما انخفض مؤشر تشغيل العمالة إلى 46.6 نقطة مقابل 47.7 نقطة.

في حين، ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 49.1 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 46.2 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وفي بيانات منفصلة، ارتفع مؤشر ماركت لمديري المشتريات الصناعي إلى 52.6 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان المنصرم، مقارنة مع 51.3 نقطة في مارس السابق له

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 98.122.