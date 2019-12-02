أخبار عاجلة

سيف زاهر: طالما الأهلي اعترض على الاستبدال.. يبقى مفيش استبدال -
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول" -
الجيش السوري يستعيد 3 قرى بريف إدلب -
اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية -
شارع النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ السبت 21 ديسمبر 2019 ( اسرة الفنان الراحل احمد راتب) -
مساء dmc - مسلمو الإيغور.. ماذا يحدث للأقلية المسلمة في الصين؟ -
مفاجآت في تغييرات المدربين .. وأرقام قياسية في المرتبات -
سد النهضة الإثيوبي أزمة تراوح مكانها -
موسكو سنتابع مشروعاتنا رغم العقوبات -
مساء dmc - انفلونزا الخنازير.. كيف يمكن التعامل معها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تراجع النشاط الصناعي الأمريكي بعكس التقديرات خلال نوفمبر

Google+ Print
تراجع النشاط الصناعي الأمريكي بعكس التقديرات خلال نوفمبر تراجع النشاط الصناعي الأمريكي بعكس التقديرات خلال نوفمبر

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين، مع هبوط الطلبيات الجديدة.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي، اليوم الإثنين، انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى 48.1 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 48.3 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تحسن النشاط الصناعي الأمريكي إلى 49.2 نقطة خلال نفس الفترة.

وأظهرت البيانات تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 47.2 نقطة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 49.1 نقطة في الشهر السابق له، كما انخفض مؤشر تشغيل العمالة إلى 46.6 نقطة مقابل 47.7 نقطة.

في حين، ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 49.1 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 46.2 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وفي بيانات منفصلة، ارتفع مؤشر ماركت لمديري المشتريات الصناعي إلى 52.6 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان المنصرم، مقارنة مع 51.3 نقطة في مارس السابق له

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 98.122.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار