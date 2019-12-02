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حزب العمال البريطاني يتعهد بخفض أسعار تذاكر القطارات 30%

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مباشر: قال حزب العمال البريطاني إنه قد يخفض تذاكر القطارات بمقدار الثلث، الأمر الذي يوفر حوالي ألف جنيه إسترليني سنوياً في المتوسط للمسافر، في إطار خطة لإعادة هيكلة خدمات السكك الحديدية حال الفوز بالانتخابات المرتقبة.

وكتب حزب العمل المعارض في تغريدة عبر تويتر، اليوم الإثنين، أنه يعتزم خفض أسعار تذاكر السكك الحديدية بنحو 33 بالمائة بحلول يناير/كانون الثاني 2020 وتوفير حوالي 1097 جنيه إسترليني سنوياً للمسافر.

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وقال حزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة، إن من شأن تلك الخطوة، والتي ستطبق على كافة التذاكر الخاضعة للجهات التنظيمية، أن تعطي إعفاءً لملايين الركاب بالسكك الحديدية بعد سنوات من الزيادات في الأسعار.

ولقد كان حزب العمال البريطاني قد اقترح بالفعل مجموعة من الخطط التي تهدف لحشد رضا الجماهير - بدايةً من مسعادة الآباء والأمهات الذي لديهم أطفال صغار وحتى التعليم الجامعي المجاني إلى ضخ مزيد من الأموال لرعاية المسنين - وذلك من خلال فرض ضرائب إضافية على أصحاب الدخول العالية والشركات.

ومن شأن خفض تذاكر السكك الحديدية أن تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً، والتي ستأتي من ميزانية وزارة النقل الحالية الممولة من ضريبة الطريق، وفقاً لحزب العمال.

ومن المقرر أن تشهد المملكة المتحدة انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو ما يأتي في ظل استطلاع رأي يشير إلى تقدم حزب المحافظين الحاكم على المعارضة في البلاد.

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مباشر (اقتصاد)

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