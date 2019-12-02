تحليل: الخسائر المتراكمة تضع شركات سعودية بدائرة الخطر..وأخرى تقترب

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: وصلت الخسائر المتراكمة بمجموعة من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، إلى دائرة الخطر، بينما اقتربت شركات أخرى من الدخول لتلك الدائرة.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند إلى آخر بيانات مالية للشركات، أن 21 شركة لديها خسائر متراكمة أكثر من 20 بالمائة من رأس المال، بنهاية الربع الثالث من 2019.

وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لهذه الشركات نحو 4.78 مليارات ريال، تمثل نحو 39.5 بالمائة، من إجمالي رؤوس أموالها، البالغة 12.12 مليار ريال.

وتنقسم هذه القائمة إلى 3 نطاقات، وفقا لما حددته السوق السعودية "تداول"، أولها النطاق الأحمر، الذي يضم الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 بالمائة فأكثر من رأسمالها.

أما النطاق الثاني، فهو النطاق البرتقالي ويشمل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 35 بالمائة، وبما يقل عن 50 بالمائة، ثم النطاق الأصفر، والذي يضم الشركات التي لديها خسائر متراكمة أقل من 35 بالمائة، إلى 20 بالمائة.

الخضري

وظلت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، على رأس قائمة الشركات التي تحتاج لخطة إنقاذ عاجلة، لمعالجة الخسائر المتراكمة التي بلغت نحو 1.1 مليار ريال، تمثل 198.52 بالمائة من رأسمالها البالغ 557.81 مليون ريال.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تطورات سير إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، حيث تم دعوة دائني الشركة لتقديم مطالباتهم.

وأوضحت الشركة أن المحكمة تعكف على دراسة قائمة مطالبات الدائنين، تمهيداً للنظر في اعتمادها ومن ثم تحديد الإطار الزمني الذي يتعين فيه على الشركة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي.

وفا للتأمين

وتأتي شركة "وفا للتأمين" بالمركز الثاني، في أعلى نسبة خسائر متراكمة، من رأس المال، بخسائر بلغت 93 مليون ريال، تمثل 93 بالمائة من رأس المال البالغ 100 مليون ريال.

وأعلنت الشركة، في سبتمبر / أيلول الماضي، عن منحها مدة إضافية لتقديم مقترح معدل لإعادة التنظيم المالي، يتضمن مزيداً من التفصيل عن الإجراءات التي ستتخذها الشركة، لمعالجة الخسائر.

أنعام القابضة

أما شركة أنعام الدولية القابضة، فقد أعلنت في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، عن ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 181 مليون ريال، تمثل 92.3 بالمائة من رأسمالها، لتنضم لدائرة الخطر الحقيقي.

وعزت الشركة الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى احتساب مخصص إضافي للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال.

وأوصى مجلس الشركة، بتخفيض رأس المال بنسبة 92.35 بالمائة، من 196 مليون ريال إلى 15 مليون ريال، بتخفيض قيمته 181 مليون ريال وهو يمثل إجمالي الخسائر المتراكمة.

4 شركات

وضمت قائمة الشركات التي تقع بالنطاق البرتقالي، 4 شركات هي وفرة، وتبوك الزراعية، إلى جانب شركة الأسماك، وعناية للتأمين.

وتصدرت شركة وفرة للصناعة والتنمية، القائمة بخسائر متراكمة تصل إلى 98.88 مليون ريال، وذلك وفقا لنتائج الشركة بالربع الثالث من 2019، تمثل 49.4 بالمائة من رأس المال البالغ 200 مليون ريال.

وقلصت الشركة صافي الخسائر بنسبة 80.65 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019، إلى 1.80 مليون ريال، مقابل 9.33 مليون ريال خسارة بالربع نفسه من العام الماضي.

عذيب للاتصالات

وجاءت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، على رأس الشركات التي تنتمي إلى النطاق الأصفر، بعد أن خفضت الشركة خسائرها المتراكمة، إلى ما دون 35 بالمائة من رأسمالها.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن نتائجها المالية، للسنة المنتهية في 31 مارس / آذار 2019، والتي كشفت عن خسائر صافية بلغت 53.29 مليون ريال، مقارنة بخسائر قيمتها 40.26 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وأوضحت الشركة، أن خسائر المتراكمة بلغت 250.26 مليون ريال كما في 31 مارس 2019 تمثل 52.97 بالمائة من رأسمال الشركة، قبل التخفيض.

وأقرت الجمعية العامة للشركة في أبريل / نيسان الماضي، تخفيض رأس المال إلى 350.53 مليون ريال، بإلغاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.

شركات جديدة

وانضمت 3 شركات جديدة، لقائمة الشركات التي لديها خسائر متراكمة أكثر من 20 بالمائة، هي: تهامة للإعلان، وسلامة للتأمين، ومتلايف للتأمين.

وأعلنت شركة تهامة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن بلوغ خسارها المتراكمة 18.43 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر / أيلول 2019م، تمثل 24.6 من رأسمال الشركة البالغ 75 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن الخسائر المتراكمة تعود إلى تأثرها بنتائج أعمال شركات زميلة، إضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع الإعلان والإنتاج، وموسمية إيرادات قطاع التوزيع.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في مارس/ آذار 2019، بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال، وتقدمت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني، الماضي بملف زيادة رأس المال لهيئة السوق.

أما شركة سلامة للتأمين، فقد أعلنت عن ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى نحو 61 مليون ريال، بنهاية الربع الثالث من 2019، تمثل 24.4 بالمائة من رأس المال البالغ 250 مليون ريال.

وتسلمت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يتضمن انخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب.

وأوضحت "ساما"، أنه يتوجب على الشركة تسييل بعض أصول الشركة، وجعلها أصولاً مقبولة في حساب هامش الملاءة المالية لتصبح الشركة ملتزمة بمتطلبات هامش الملاءة.

وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة متلايف للتأمين 39.25 مليون ريال، وفقا لنتائج الشركة بالربع الثالث من 2019، تصل نسبتها إلى 21.81 بالمائة من رأس المال البالغ 180 مليون ريال.

وأعلنت الشركة في سبتمبر / أيلول الماضي، عن توقيع اتفاقية مع شركة ولاء للتأمين، للاندماج بينهما عن طريق مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.

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