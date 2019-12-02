الرزاز يوعز بمتابعة تداعيات حريق أودى بحياة مجموعة من الباكستانيين

جي بي سي نيوز :- اوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لوزيري الداخلية والصحة بمتابعة تداعيات الحريق الذي أودى بحياة 13 شخصا وإصابة 3 آخرين من الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة بالشونة الجنوبية .

وأكد الرزاز أهمية التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني ومختلف الجهات المعنية، لسرعة إجراء التحقيق في الحادثة للوقوف على أسبابها وتوفير العلاج اللازم للمصابين، مطالبا بضرورة توسيع حملات التوعية، خصوصا في فصل الشتاء، تجاه كل ما يعرض حياة المواطنين والمقيمين والزوار للخطر، وبما يمنع تكرار الحوادث. وعبر رئيس الوزراء عن صادق التعازي والمواساة للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الشقيق بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين .

--(بترا)