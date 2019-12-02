تباين أداء الأسهم الأمريكية في المستهل مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل أولى تعاملات شهر ديسمبر/كانون الأول اليوم الإثنين، مع مراقبة التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة بنحو 0.4 بالمائة ليكون أكبر الرابحين في البورصة الأمريكية مع ارتفاع أسعارالنفط بنسبة تتجاوز 2 بالمائة.

وذكر تقرير لموقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يؤجل التعريفات الجمركية الإضافية على الصين المقررة في منتصف الشهر الجاري من أجل إبرام اتفاق تجاري مع بكين مع رغبة الأخيرة في إلغاء الرسوم قبل التوقيع على الصفقة التجارية الجزئية.

فيما اتخذت الصين إجراءات رداً على دعم الولايات المتحدة للمتظاهرين في هونج كونج مما قد يصعب تقارب وجهات النظر في التجارة.

ومن ناحية أخرى، قرر الرئيس الأمريكي استئناف فرض التعريفات الجمركية على البرازيل والأرجنتين، بعد إتهامهما بالتلاعب في قيمة عملاتهما المحلية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع النشاط الصناعي في الصين بعكس المتوقع خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 28087.6 نقطة.

فيما استقر "ستاندرد آند بورز" عند مستوى 3141.8 نقطة، وتراجع "ناسداك" هامشياً بنحو 0.08 بالمائة إلى 8658.8 نقطة.

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت خلال الشهر المنصرم أفضل أداء شهري منذ يونيو/حزيران الماضي.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.158.