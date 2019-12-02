وزير الاستثمار:منح 2.4 ألف رخصة لمستثمرين أجانب بالسعودية منذ 2016

الرياض- مباشر: قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد عبدالله القصبي، إنه منذ العام 2016 حتى نهاية الربع الثالث من 2019، تم منح 2,437 رخصة استثمار لمستثمرين أجانب.

وأضاف الوزير خلال مشاركته بمنتدى الإعلام السعودي في جلسة حوارية حول حضور المملكة المهم في خارطة الاستثمارات الدولية، أن الشركات المساهمة المقفلة نمت منذ 2015 حتى نوفمبر 2019 بنسبة 20 بالمائة وصولا إلى 1,449 شركة.

وتابع الوزير وفقا لتغريدات بصفحة الوزارة بموقع التواصل- تويتر: "نمت السجلات التجارية للشركات ذات المسئولية المحدودة منذ 2015 حتى نوفمبر 2019 بنسبة 66 بالمائة وصولا إلى 130,653 شركة".

وقال الوزير إن هنالك اليوم حملة ضخمة من وزارة التجارة والاستثمار ضد الغش التجاري وهي حملة بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

وتابع: "أطلقنا البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بمشاركة 10 جهات لتنفيذ 16 مبادرة، وفعلنا توفير وسائل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى الرفع بنظام التستر (المحدث) وتحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات، تخفيض رسوم أجهزة نقاط البيع على متاجر التجزئة الصغيرة".

وقال الوزير إن المملكة أصبحت منصة جاذبة للاستثمارات، وفتحت مجالات جديدة مثل قطاعات حيوية مثل: الترفيه والسياحة والخدمات اللوجستية والمعادن إضافة إلى المشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية وأمالا والبحر الأحمر.

وأوضح أن 85 بالمائة من خدمات وزارة التجارة والاستثمار يتم تقديمها بشكل إلكتروني.

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