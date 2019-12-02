وزير العدل السعودي يوجه بإطلاق المرحلة الثانية من صندوق النفقة

الرياض – مباشر: وجه وزير العدل السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الاثنين، بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة.

وقالت وزارة العدل، في بيان لها، إن المرحلة الثانية من المشروع تختص بـ"النفقة المؤقتة"؛ ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرارا تنفيذيا من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

وانتهي الصندوق، في وقت سابق، من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات "النفقة الدائمة"؛ وهي موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه، أما المرحلة الثالثة فستشمل صرف النفقة العاجلة وهي لمن تقدم بدعوى طلب نفقة في محكمة الأحوال الشخصية، وما زالت دعواه تحت النظر.

وأضافت وزارة العدل، أن الصندوق يهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة.

وأشارت الوزارة، إلى أن صندوق النفقة حقق عدة مستهدفات؛ تتمثل في سرعة الاستجابة للطلب والتفاعل مع المستفيدين بطلب استكمال الإجراءات غير المكتملة وإتاحة التواصل المباشر عبر المنصة مع المستفيد لتقليل وقت معالجة واستكمال الطلبات.

ولفتت الوزارة، إلى أن الصندوق حقق معدلاً أفضل من المخطط له في الوقت المستغرق بين الموافقة النهائية على الطلب وصرف النفقة، والتي وصلت إلى عدة ساعات حتى وصول النفقة لحساب المستفيد.

ويوفر الصندوق النفقة لبعض الأسر التي لا تملك فيها الأم الحاضنة أجرة سيارة النقل لمتابعة تنفيذ الحكم الصادر لها، والحرص على سرعة صرف النفقة وإيداعها في حساب الأم الحاضنة مما يفرج كربة أسرة تعاني مماطلة المنفق وصعوبة متابعة المطالبة بالنفقة شهرياً.

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