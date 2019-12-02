هيئة السوق تعتمد زيادة رأسمال الكابلات السعودية بأسهم حقوق أولوية

الرياض – مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الكابلات السعودية بزيادة رأس مالها، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال.

وقالت الهيئة، في بيان لها على "تداول" اليوم الاثنين، إن أحقية أسهم حقوق الأولوية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال.

وأضافت هيئة السوق، أن مجلس إدارة الشركة سوف يحدد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في وقت لاحق، مبينة أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ولفتت الهيئة، إلى أنه بعد دراسة الطلب في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الكابلات السعودية بزيادة رأس المال، وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

وأكدت هيئة السوق، أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وشددت الهيئة، أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

ونوهت هيئة السوق، بأنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، مؤكدة أن قرار الموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأعلنت الشركة، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تقديمها ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وأوصى مجلس الإدارة، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال.

واستقر سهم الشركة بتعاملات اليوم عند مستوى 30.55 ريالا.

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