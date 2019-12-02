"صناعة الورق":بلاغ لهيئة السوق ضد رئيس مجلس إدارة سابق ومساهم

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق (صناعة الورق)، اليوم الاثنين، آخر مستجدات مطالبة اثنين من المساهمين عقد اجتماع جمعية عامة عادية لعزل أعضاء مجلس الإدارة.

وذكرت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أنها تقدمت برفع بلاغ بالاشتباه في مخالفة وشكوى بطلب تعويض الشركة لهيئة السوق المالية على المساهم طالب العزل، وكذلك على رئيس مجلس إدارة سابق؛ نظير الاشتباه بوقوع مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وطلب تعويض الشركة.

وأوضح مجلس إدارة الشركة، أنه لن يتوانى في الحفاظ على الشركة وحقوق مساهميها.

وأشارت "صناعة الورق"، إلى أنها ستعلن عن أي تطورات قانونية بهذا الشأن في وقت لاحق.

وتلقت الشركة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خطاباً من اثنين من المساهمين يطلبون عقد اجتماع جمعية عامة عادية؛ للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة وترشيح أعضاء مجلس إدارة جديد في حال التصويت بالموافقة على العزل.

وأعلنت الشركة، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استقالة رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة سعد بن عماش الشمري، من رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية لجنة المراجعة.

ووافقت عمومية الشركة، في سبتمبر / أيلول 2018 على توصية مجلس بعزل عضوين من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة واللوائح التي تم رصدها.

وأنى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.18 بالمائة، لمستوى 21.70 ريالا.

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