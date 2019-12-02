أخبار عاجلة

سيف زاهر: طالما الأهلي اعترض على الاستبدال.. يبقى مفيش استبدال -
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول" -
الجيش السوري يستعيد 3 قرى بريف إدلب -
اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية -
شارع النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ السبت 21 ديسمبر 2019 ( اسرة الفنان الراحل احمد راتب) -
مساء dmc - مسلمو الإيغور.. ماذا يحدث للأقلية المسلمة في الصين؟ -
مفاجآت في تغييرات المدربين .. وأرقام قياسية في المرتبات -
سد النهضة الإثيوبي أزمة تراوح مكانها -
موسكو سنتابع مشروعاتنا رغم العقوبات -
مساء dmc - انفلونزا الخنازير.. كيف يمكن التعامل معها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أمين حلف الناتو: اختلاف الأعضاء أمراً طبيعياً

Google+ Print
أمين حلف الناتو: اختلاف الأعضاء أمراً طبيعياً أمين حلف الناتو: اختلاف الأعضاء أمراً طبيعياً

مباشر: يرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرغ" أنه من الطبيعي وجود خلافات بين الأعضاء في الناتو حيال بعض القضايا.

وقال أمين حلف الناتو في تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الدول الأعضاء في التحالف لا يتفقون على كافة القضايا في بعض الأحيان.

وتأتي تعليقات أمين حلف الناتو قبل يوم من انطلاق قمة التحالف العسكري الذي تنطلق غداً الثلاثاء في لندن احتفالاً بالذكرى السنوية رقم 70.

وتتزامن التعليقات والقمة المرتقبة مع نزاع يحدث بين الدول الأعضاء في حلف الناتو وسط مزاعم فرنسية بأن أداء التحالف العسكري معطل في مقابل دفاع تركيا عن دوره.

وقال "ستولتنبرغ": "قوة حلف الناتو في الوقت نفسه تأتي على الرغم من الاختلافات التي شهدناها على مدى تاريخنا، لقد كنا دائماً قادرون على التوافق حول مهمتنا الأساسية المتمثلة في حماية والدفاع عن بعضنا البعض".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكر أن حلف الناتو يعاني من حالة "موت إكلينيكي" فيما تساءل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما إذا كان عقل ماكرون مات أيضاً، مطالباً إياه بإجراء فحص.

وأضاف أمين التحالف العسكري أن وجهات النظر المتباينة حول وجود حلف الناتو تعكس حقيقة أننا 29 حليفاً مع زعماء سياسيين مختلفين من كلا جانبي الأطلسي.

وتابع: "الواقع أننا نفعل المزيد معاً الآن أكثر مما فعلنا في سنوات عديدة".

مباشر (اقتصاد)

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير