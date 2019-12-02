أمين حلف الناتو: اختلاف الأعضاء أمراً طبيعياً

مباشر: يرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرغ" أنه من الطبيعي وجود خلافات بين الأعضاء في الناتو حيال بعض القضايا.

وقال أمين حلف الناتو في تعليقات مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الدول الأعضاء في التحالف لا يتفقون على كافة القضايا في بعض الأحيان.

وتأتي تعليقات أمين حلف الناتو قبل يوم من انطلاق قمة التحالف العسكري الذي تنطلق غداً الثلاثاء في لندن احتفالاً بالذكرى السنوية رقم 70.

وتتزامن التعليقات والقمة المرتقبة مع نزاع يحدث بين الدول الأعضاء في حلف الناتو وسط مزاعم فرنسية بأن أداء التحالف العسكري معطل في مقابل دفاع تركيا عن دوره.

وقال "ستولتنبرغ": "قوة حلف الناتو في الوقت نفسه تأتي على الرغم من الاختلافات التي شهدناها على مدى تاريخنا، لقد كنا دائماً قادرون على التوافق حول مهمتنا الأساسية المتمثلة في حماية والدفاع عن بعضنا البعض".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكر أن حلف الناتو يعاني من حالة "موت إكلينيكي" فيما تساءل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما إذا كان عقل ماكرون مات أيضاً، مطالباً إياه بإجراء فحص.

وأضاف أمين التحالف العسكري أن وجهات النظر المتباينة حول وجود حلف الناتو تعكس حقيقة أننا 29 حليفاً مع زعماء سياسيين مختلفين من كلا جانبي الأطلسي.

وتابع: "الواقع أننا نفعل المزيد معاً الآن أكثر مما فعلنا في سنوات عديدة".