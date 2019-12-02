ترامب: الأسهم الأمريكية سجلت مكاسب 21% منذ إعلان التعريفات

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سوق الأسهم في الولايات المتحدة حصدت مكاسب واسعة منذ إعلان فرض التعريفات الجمركية على الصين ودول أخرى.

وأوضح ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، أن أسواق الأسهم الأمريكية ارتفعت بنحو 21 بالمائة منذ الإعلان عن التعريفات في 1 مارس/آذار 2018.

ومنذ ذلك الحين، وتخيّم حالة من التوترات التجارية على كافة الأسواق العالمية الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على نمو الاقتصاد العالمي.

وكان "داو جونز" سجل في نوفمبر/تشرين الثاني أفضل أداء شهري منذ يونيو/حزيران الماضي بمكاسب ألف نقطة تقريباً.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجني كميات هائلة من الأموال جراء تلك التعريفات والتي تعطي البعض منها إلى المزارعين الأمريكيين الذين تم استهدافهم من قبل الصين.

وقرر الرئيس الأمريكي اليوم استئناف فرض التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين بعد توجيه اتهامات للبلدين بالتلاعب في العملة المحلية.

وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين حول العالم في الأسبوع الماضي تدهوراً حاداً بعد تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين على حد وصف الأخير كون تشريع هونج كونج يتعدى على سيادتها للمركز المالي الآسيوي.