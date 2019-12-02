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4 ديسمبر.. بدء تداول أسهم باعظيم التجاري بالسوق السعودي الرئيسي

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4 ديسمبر.. بدء تداول أسهم باعظيم التجاري بالسوق السعودي الرئيسي 4 ديسمبر.. بدء تداول أسهم باعظيم التجاري بالسوق السعودي الرئيسي

الرياض- مباشر: أعلنت السوق المالية "تداول" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة باعظيم التجارية- (المدرجة بالسوق الموازية) - نمو-  في السوق الرئيسية "تداول" وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019 بالرمز (4051) في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية/ تجزئة السلع الكمالية.

  وأضافت "تداول" في بيان لها يوم الاثنين أن نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ستكون 10 بالمائة.

وافقت "تداول" في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على طلب شركة باعظيم التجارية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 101.25 مليون ريال وبعدد أسهم 10.125 مليون سهم.

ووافق مجلس إدارة شركة "باعظيم" بالتمرير، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسية.

وفي سياق آخر، أعلنت باعظيم التجارية عن تراجع صافي ربح بعد الزكاة والضريبة 3.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2019، مقابل 3.66 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من 2018، بانخفاض بنسبة 15.08 بالمائة.

واعتمدت هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق، قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة، لتتيح انضمام شركات السوق الموازي للرئيسي.

وتعتبر "باعظيم التجارية" هي الشركة الخامسة التي تنتقل من "نمو" إلى "تاسي" بعد كل من "أبومعطي" و "ريدان الغذائية" و "الكثيري" و"ثوب الأصيل".

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