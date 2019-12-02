"سدافكو" تقرر توزيع 2.5 ريال للسهم عن 6 أشهر

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر / أيلول 2019.

وذكرت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 22 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الأربعاء 4 ديسمبر / كانون الأول 2019، والمسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت إلى أن إجمالي التوزيعات يصل إلى نحو 81.25 مليون ريال، يتم توزيعها على 32.5 مليون سهم.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني، للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2019، نحو 21 بالمائة إلى 65.19 مليون ريال، مقابل 53.83 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها، في يونيو / حزيران الماضي، توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني المنتهي في 30 مارس / آذار 2019، بواقع ريالين للسهم.

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