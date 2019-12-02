أخبار عاجلة

سيف زاهر: طالما الأهلي اعترض على الاستبدال.. يبقى مفيش استبدال -
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول" -
الجيش السوري يستعيد 3 قرى بريف إدلب -
اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية -
شارع النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ السبت 21 ديسمبر 2019 ( اسرة الفنان الراحل احمد راتب) -
مساء dmc - مسلمو الإيغور.. ماذا يحدث للأقلية المسلمة في الصين؟ -
مفاجآت في تغييرات المدربين .. وأرقام قياسية في المرتبات -
سد النهضة الإثيوبي أزمة تراوح مكانها -
موسكو سنتابع مشروعاتنا رغم العقوبات -
مساء dmc - انفلونزا الخنازير.. كيف يمكن التعامل معها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"سدافكو" تقرر توزيع 2.5 ريال للسهم عن 6 أشهر

Google+ Print
"سدافكو" تقرر توزيع 2.5 ريال للسهم عن 6 أشهر "سدافكو" تقرر توزيع 2.5 ريال للسهم عن 6 أشهر

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر / أيلول 2019.

وذكرت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 22 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الأربعاء 4 ديسمبر / كانون الأول 2019، والمسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت إلى أن إجمالي التوزيعات يصل إلى نحو 81.25 مليون ريال، يتم توزيعها على 32.5 مليون سهم.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني، للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2019، نحو 21 بالمائة إلى 65.19 مليون ريال، مقابل 53.83 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها، في يونيو / حزيران الماضي، توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني المنتهي في 30 مارس / آذار 2019، بواقع ريالين للسهم.

ترشيحات:

"سدافكو" توصي بشراء جزء من أسهمها

"سدافكو" تحدد موعد صرف الأرباح للنصف الثاني

"سامبا كابيتال" تعلن حصيلة اكتتاب المؤسسات بطرح "أرامكو" بـ15 يوماً

تحليل..توقعات بأداء إيجابي لمؤشرات "تداول" بعد تحديث منهجيتها

هيئة الاتصالات السعودية تصدر وثيقة الخدمات عبر المنصات الإلكترونية

الصندوق السيادي السعودي يناقش تأثير التكنولوجيا على استثماراته

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر