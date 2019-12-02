تقرير.. الإنفاق الاستهلاكي بالسعودية يرتفع 4.3% في 10 أشهر

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجل حجم الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين بالمملكة العربية السعودية نمواً نسبته 4.3 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري وذلك على أساس سنوي بما يوازي 35 مليار ريال.

ووفقاً لتحليل أعده "مباشر"، يستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، قفز إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين بالمملكة (مجموع السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي، وقيمة المبيعات عبر نقاط البيع)، إلى 849 مليار ريال خلال 10 أشهر، مقابل 814 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام 2018.

جاء الارتفاع بدعم من ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع بالمملكة إلى 231.5 مليار ريال منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019، مقابل 190.11 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة نسبتها 21.77 بالمائة بما يعادل 41.4 مليار ريال.

وفي المقابل، تراجعت السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي منذ بداية العام إلى نحو 617.42 مليار ريال، مقابل 624.84 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي بما يعادل 7.43 مليار ريال لتتراجع بنسبة 1.2 بالمائة.

المشروبات والأطعمة

واستحوذ قطاع المشروبات والأطعمة على النصيب الأكبر من إنفاق السعوديين منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي بقيمة بلغت 30.32 مليار ريال، يليه قطاع الملابس والأحذية بقيمة 24.8 مليار ريال، ثم قطاع المطاعم والمقاهي بـ23.42 مليار ريال.

أكتوبر

وارتفع حجم الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 7.8 بالمائة؛ إذ بلغ 87.7 مليار ريال، مقابل 81.3 مليار ريال بالشهر المماثل من العام 2018، بما يعادل زيادة بنحو 6.4 مليار ريال.

وتوزع الإنفاق على السحوبات النقدية عبر المصارف مسجلة ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 62.61 مليار ريال، مقارنة بسحوبات أكتوبر من عام 2018 والتي بلغت 62.054 مليار ريال.

وسجلت مبيعات نقاط البيع بالمملكة نمواً نسبته 30.2 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 5.82 مليار ريال؛ وفقاً للبيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي - ساما.

وبلغ إجمالي مبيعات أكتوبر/ تشرين الأول من عمليات نقاط البيع بالسعودية 25.12 مليار ريال، مقارنة بـقيمتها البالغة 19.29 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2018.

يشار إلى أن مبيعات نقاط البيع الشهرية بالمملكة سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر مايو/ أيار الماضي؛ بعدما وصلت إلى مستوى 27.82 مليار ريال، وذلك بحسب البيانات التاريخية التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وتمثل عمليات نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وجاء الارتفاع الطفيف في الإنفاق الاستهلاكي على أساس سنوي، وسط استمرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة العربية السعودية (التضخم)، في النطاق السالب للشهر العاشر على التوالي، بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة انخفاض 0.3 بالمائة على أساس سنوي.

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