العقارية السعودية تتوقع انتهاء مشروع "الضاحية" في أكتوبر 2020

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة العقارية السعودية عن آخر التطورات بشأن توقيع عقد إنشاء مرحلة الفلل السكنية من مشروع الشركة (الضاحية) بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الاثنين على "تداول" إنه تم انجاز نحو 85.26 بالمائة من المشروع حتى الآن، متوقعة الانتهاء من المشروع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020.

وأوضحت الشركة أنه يوجد تكاليف متغيرة نظير التأخير في انتهاء المشروع، مشيرة إلى أنه لا يوجد أثر مالي جوهري.

كانت الشركة أعلنت في يونيو/ حزيران 2017 عن توقيع عقد إنشاء مرحلة الفلل السكنية من مشروع الشركة (الضاحية) بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير.

ولفت البيان إلى أن الشركة حصلت موخراً على رخصة التسويق على الخارطة للمشروع وبصدد استخراج رخصة البيع على الخارطة للمشروع.

ترشيحات:

تحليل..توقعات بأداء إيجابي لمؤشرات "تداول" بعد تحديث منهجيتها

"سامبا كابيتال" تعلن حصيلة اكتتاب المؤسسات بطرح "أرامكو" بـ15 يوماً

"تبوك الزراعية" يرتفع بأعلى وتيرة في عامين بعد تطورات هامة