هيئة الاتصالات السعودية تصدر وثيقة الخدمات عبر المنصات الإلكترونية

الرياض- مباشر: كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، السعودية، عن إصدارها "وثيقة ضوابط وإرﺷﺎدات ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ"، تنفيذاً لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الخدمة تعد ضمن الخدمات المندرجة ضمن نطاقه، وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من الضوابط والارشادات اللازمة لتنظيم تقديم الخدمة؛ تحديدًا للمسؤوليات، وحمايةً لحقوق المستفيد منها، ومنعًا للممارسات المخلة بالمنافسة.

وتضمنت الوثيقة جملة من الضوابط المنظمة للعملية التعاقدية بين مقدم الخدمة والمستفيد، من خلال إلزامها لمقدم الخدمة بتوفير مركز اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وإنشاء وﺣﺪة إدارﻳﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ الشكاوى، إضافة إلى إلزامه بالشفافية تجاه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ وأﺳﻌﺎرﻫﺎ، واﻟﻌﺮوض اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ وأي أحكام أو شروط مطبقة.

كما تلزم الوثيقة مقدم الخدمة بجملة من الالتزام تجاه المستفيد بشأن ﻣﻮاﻓﻘته ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، واﻷﺳﻌﺎر، وآﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻹﻟﻐﺎء واﻻﺳﺘﺮداد ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﻪ، وﻋﺪم ﺧﺼﻢ أي ﻤﺒﻠﻎ ﻣنه إﻻ ﺑﻌﺪ قبول طلب الخدمة.

وكذلك ﺗﺰوﻳده ﺑﻔﺎﺗﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أورﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ دﻓﻌﻪ ﻣنه، وإشعاره فور إعادة المبلغ له، وإتاحة وسائل تتبع لطلباته، والتواصل مع المندوب، والحفاظ على سرية معلوماته، إضافة إلى منع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة.

وحوت الوثيقة إرشادات آخرى تهدف إلى رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ الخدمات، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ من هذا النوع من الخدمات، ورفع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أن الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ترشيحات:

"سامبا كابيتال" تعلن حصيلة اكتتاب المؤسسات بطرح "أرامكو" بـ15 يوماً

شركة أبحاث تتوقع تمديد "أوبك+" خفض إنتاج النفط الأسبوع الحالي

الزياني: الملك سلمان يترأس القمة الخليجية في الرياض 10 ديسمبر

إطلاق منصة "سكني" الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية

صباح الخالد: جهود أمير الكويت مستمرة لإنهاء الأزمة الخليجية