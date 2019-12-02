تابعة لـ"البابطين" في مصر تتلقى عرض استحواذ..تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام

الرياض – مباشر: أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات (البابطين) عن تلقي إحدى شركاتها التابعة بجمهورية مصر العربية خطاب نوايا من الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية؛ للاستحواذ على حصة من حصص الشركة عن طريق زيادة رأس المال الشركة التابعة في مصر.

وقالت "البابطين" في بيان لها على "تداول" اليوم الاثنين، إن شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر قامت بالتوقيع على خطاب نوايا مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية - وهي شركة سعودية مصرية مقرها مصر - بغرض قيام الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية بدراسة الاستحواذ على حصة من الشركة، عن طريق زيادة رأس المال شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر.

واتفق الطرفان، وفقا للبيان، على تحديد تقييم مبدئي لصفقة الاستحواذ، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للصفقة بعد أن تقوم الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية بأعمال الدراسة النافية للجهالة.

وأوضحت "البابطين"، على أن مدة المذكرة 4 أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتجديد، مؤكدة أنه لا يوجد أطرف ذات علاقة.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية بعمل الدارسة النافية للجهالة، وتقوم شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر بمراحعة المتطلبات النظامية بجمهورية مصر العربية.

ولفتت "البابطين"، إلى أن ذلك يأتي في إطار الدراسة القائمة لتقييم الشركة من قبل الاستشاري المعين - شركة بريمير القابضة للاستثمارات المالية - لتقييم الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية؛ للاستعداد لطرحها للاكتتاب العام بالسوق المالية المصرية.

وأنهى سهم "البابطين" تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.25 بالمائة، لمستوى 24 ريالا.

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