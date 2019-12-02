يعلن النقل الجماعي - سابتكو – عن توقيع اتفاقية التأمين الطبي مع شركة التعاونية للتأمين لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وعوائلهم (طرف ذو علاقة)

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو - عن توقيع اتفاقية التأمين الطبي مع شركة التعاونية للتأمين لتغطية تأمين الخدمات الطبية لموظفي الشركة وعوائلهم . تاريخ اعلان الترسية 1441-04-05 الموافق 2019-12-02 موضوع العقد لتغطية تأمين الخدمات الطبية لموظفي الشركة السعودية للنقل الجماعي تاريخ توقيع العقد 1441-04-05 الموافق 2019-12-02 قيمة العقد تبلغ قيمة الاتفاقية مبلغ 21.5 مليون ريال تفاصيل العقد تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو –عن توقيع اتفاقية التامين الطبي لموظفي الشركة مع شركة التعاونية للتأمين بقيمة 21.5 مليون ريال وذلك لمدة سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير 2020م إلى 31 ديسمبر 2020م. مده العقد سنة ميلادية تبدأ من 1/1/2020م الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها 2020م أطراف ذات علاقة يوجد طرف ذو علاقة حيث أن الأستاذ/ رائد بن عبد الله التميمي عضو مجلس ادارة الشركة ( عضو غير تنفيذي) يشغل كذلك عضو مجلس ادارة في شركة التعاونية للتأمين ( غير تنفيذي ). معلومات اضافية تؤكد الشركة على أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تتضمن أية مزايا تفضيلية وأنه سيتم المصادقة على هذه الاتفاقية خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.
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