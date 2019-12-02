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الدولار يرتفع أمام الين الياباني لأعلى مستوى في 6 أشهر

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الدولار يرتفع أمام الين الياباني لأعلى مستوى في 6 أشهر الدولار يرتفع أمام الين الياباني لأعلى مستوى في 6 أشهر

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليصعد أمام الين الياباني لأعلى مستوى في 6 أشهر.

ويأتي الهبوط في قيمة الين الذي يعد أحد أبرز عملات الملاذ الآمن مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين على خلفية بيانات الصين الإيجابية والتي أظهرت تعافياً ملحوظاً في النشاط الصناعي خلال الشهر الماضي.

كما أن البيانات الحكومية أظهرت أن نشاط المصانع في ثاني أكبر سجلت تعافياً في الأداء كذلك.

وجاء أداء الورقة الأمريكية هامشياً مع افتقار الأنباء حيال الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم بعد التصعيد السياسي الذي شهده الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للأرقام الاقتصادية، ينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات معهد الإمدادات الصناعية وكذلك الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة وذلك خلال وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بأكثر من 0.1 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 109.63 ين.

وكانت العملة اليابانية سجلت 109.73 ين لكل دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ شهر مايو/آذار تقريباً.

وفي تلك الأثناء، استقرت العملة الأمريكية أمام اليورو عند 1.1016 دولار كما ارتفعت بنحو 0.2 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني ليتراجع إلى 1.2903 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري) فشهد تراجعاً هامشياً بنسبة 0.09 بالمائة ليهبط الدولار إلى 0.9993 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليصل إلى 98.329.

مباشر (اقتصاد)

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